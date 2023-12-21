拉丁裔占多数的第五区再次被剥夺发声权

富勒顿人都对市议会的三人多数失去了信心。 12 月 5 日市议会会议 再次让人们感觉到 “三人 组 ”（荣格、邓拉普、惠特克）正在从事歧视性做法，这些做法不代表其选民，也不代表富勒顿的协作精神。会议结束时，富勒顿的拉丁裔占多数的选区再次被剥夺了 发声权 。

第 5 区是富勒顿市两个拉丁裔人口占多数的区之一，另一个是第 4 区，它们在南富勒顿市彼此相邻。这些选区所覆盖的地区历来在市议会中缺乏代表权。这些南部地区通过歧视性政策和做法（包括住房契约中的种族契约）而变得种族集中，导致公共 福利 分配不公和社区出现种族隔离。富勒顿市于 2016 年采取了区选举，此前有人提起诉讼，指控拉美裔和亚裔美国选民因选举市议会代表的普选投票程序而被剥夺了 发声权 。

在 12 月 5 日的议会会议上，公众对富勒顿下一任市长的任命表示强烈抗议。富勒顿市议会政策和程序（《政策和程序手册》第 226 条）规定了市长轮换制，临时市长自动晋升为市长。然后，尚未担任职务的最高级成员被选为临时市长。然而，三人 组 一直违反这一政策，并忽视了第 5 区的理事会成员艾哈迈德·扎赫拉博士，他是该理事会任职时间最长的成员，但从未担任过这些职位。扎赫拉于 2018 年当选，目前已进入第二个任期，他在市议会的任职时间比第二位最有资格的成员长两年，但在过去三年中被跳过担任临时市长（三人投票选举荣格为市长，惠特克为市长 ， 去年的 临时市长 ），揭示了前任城市领导人多年来为建立公平和非政治性的市长选举程序所做的努力。

市长的任命 代表 了自豪感、权力 的象征 以及 代表所在 选 区 。市长与城市经理一起制定会议议程和社区愿景，确定任期内问题和项目的优先顺序。市长担任董事会成员并向公众报告信息以保持透明度。

在 12 月 5 日市议会会议的公众评论中，来自富勒顿各区的人们，特别是第5 区的居民，恳请议会成员遵守自己的规则，任命第 5 区的代表担任富勒顿的下一任市长。他们经常用热情和个人的语言解释为什么市长代表对第 5 区的居民很重要，并恳求议会不要再次剥夺该区的 发声权 。

富勒顿市前市长扬·弗洛里敦促市议会任命第 5 区的代表、市议员艾哈迈德·扎赫拉 (Ahmad Zahra) 博士担任市长，他表示，市议会将“为我们城市中尚未得到适当代表的部分发出声音”。

该市著名的共和党领导人格雷琴·考克斯以公平的名义 发声 ， “ 今晚我代表公平来到这里……市议会的每个人都是由选民选举产生的，每个当选成员都有权有机会担任临时市长和市长，”考克斯说。 “出于某种原因，一些理事会成员认为他们比其他人更有资格、更优秀、更有资格担任这些职位。这就是 所谓的歧视，富勒顿不允许这种现象存在。你们中的一些人已经不止一次担任过这些职位。剥夺他人应有的机会并打破长期既定的政策和惯例，每个区和理事会的每个成员都有权不受到歧视。给艾哈迈德·扎赫拉应有的尊重，让我们有理由觉得你在未来的选举中值得我们的尊重和投票。”

第五区需要尊重，就像所有其他区一样。可悲的是，我认为你不会让我们感到惊讶。但我希望你们尊重你们所拥有的席位。而且最重要的是，代表整个富勒顿市,” 维罗妮卡·莫兰说。

埃格莱斯 社区领袖努奇表示：“艾哈迈德·扎赫拉通过赋予所有居民权力来帮助第五区。他通过向他们通报和教育他们可以获得帮助或志愿投入时间来帮助改善社区的政策和服务来帮助我们的地区。我们请求您尊重轮换，并允许市议员扎赫拉代表第 5 区担任市长……您可以做出改变，并允许第 5 区首次拥有市长。”

尽管市议员夏娜·查尔斯博士提名扎赫拉为市长，然后提名为临时市长（这些职位由政策决定），但“三人组”无视她和一致的公众评论，连续第三年打破了公平轮换。在一项备受谴责的举动中，他们迅速提名并选择邓拉普为市长（尽管惠特克在投票时是临时市长），而即将卸任的郑市长被选为临时市长，再次超越了第 5 区的扎拉，从而行使了他们的权力。在市议会中占据主导地位。

荣格提名邓拉普为市长的速度之快，缺乏任何打破传统和政策的讨论或理由，随后新市长准备好的讲话以及他的家人出现在观众席上，这一切都给人一种表面上的感觉。故意排除扎赫拉并阻止第 5 区拥有市长权力的深思熟虑的决定。

因此，社区中的一些人对违反《布朗法案》的行为提出了质疑，加州法律规定，理事会成员只能就将要投票表决的主题与另一名理事会成员交谈。理事会成员查尔斯在投票期间也提出了对违规行为的担忧。 “根据《布朗法案》，我只能与一个人交谈，而我一直在与市议员邓拉普进行对话。”两名以上市议员之间就投票等话题进行私下讨论（包括通过电子邮件或中介）可能构成轻罪。

投票结束后，新任市长尼克·邓拉普以权威的语气高喊“ 安静， 安静 ”，人群中充满愤怒、失望和厌恶，发出嘘声和嘲笑。然后他继续发表获奖感言，“我要感谢三位非常特别的人，他们来见证了我们所经历的一切。很多这样的评论和很多这样的攻击。你知道，每隔一个星期二晚上，他们都会来这里看看我们在处理什么。”

三人组有一种系统性地忽视南富勒顿的声音和代表性的模式，这反映在当晚唯一的另一个议程项目中：重新考虑使用先前授予的 178 万美元拨款在南富勒顿拉丁裔的第 5 区创建一条步道或将补助金返还给 州政府 。然而，代表第4区的惠特克提议将讨论推迟到1月16日，因为他认为没有必要进一步讨论这个问题。

三人随后投票决定推卸对公众的责任，并推迟对线索的讨论，从而再次推迟了实质性对话和社区投入。

超过 25 名与会者一致反对推迟决定，恳求三人组“做好自己的工作”并按计划进行路线。三人一如既往地拒绝讨论，也不公开自己的理由，进一步疏远了公众。

尽管采取了加强政府公平性的措施，例如基于地区的选举和选举市长的公平轮换政策，但“三人组”继续剥夺并忽视富勒顿的拉丁裔占多数的社区。

关于作者： 乔迪·阿吉乌斯·瓦列霍 (Jody Agius Vallejo) 博士是南加州大学社会学、美国研究和种族学副教授。她还是南加州大学移民融合研究中心的副主任。 Agius Vallejo 博士拥有博士学位。加州大学欧文分校社会学博士。 阿吉乌斯·瓦列霍博士的研究集中在：移民融合、拉丁裔中产阶级、拉丁裔企业主、拉丁裔精英、种族和族裔、财富积累以及不平等和流动机制。瓦列霍博士采用一种方法论系统地解决了这些问题，该方法论结合了传统社会学调查的定性优势（例如深度访谈、参与观察和民族志）与美国人口普查代表性统计数据的人口分析。 她的书《 Barrios to Burbs: The Making of the Mexican American Middle Class》 （斯坦福大学出版社，2012 年）探讨了加速社会流动性和融入中产阶级的机制，例如父母的法律地位、接受高等教育的机会和企业所有权。墨西哥裔美国人的课程。该书还探讨了墨西哥裔美国人中产阶级的种族/民族和阶级身份、对亲属的经济和社会义务、回馈亲属的模式以及公民参与。