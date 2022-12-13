City Council Agenda Forecast (Tentative) Tuesday, December 20, 2022

AGENDA FORECAST (Tentative)
Tuesday, December 20, 2022
• HOUSING ELEMENT
• SUNNY HILLS TWILIGHT AREA WATER MAIN REPLACEMENT PROJECT
• DONATIONS RECEIVED AND USED IN FY 2021/22
• NOVEMBER 2022 CHECK REGISTER
• ACACIA PARK PLAYGROUND REPLACEMENT
• MEASURE M2 EXPENDITURE REPORT FOR FISCAL YEAR 2021/22
• DEVELOPER IMPACT FEE ANNUAL COMPLIANCE REPORT
• SUMMARY VACATION WATERLINE EASEMENT OVER PORTION OF NORTH HARBOR
• ORANGETHORPE AVE INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS
• ADULT CROSSING GUARD AT OLIVE AVENUE AND CITRUS AVE
• FISCAL YEAR 2022/23 VEHICLE REPLACEMENT PROGRAM
• COMMITTEE REPORT
• WATER WELL EASEMENT AND COVENANT AGREEMENT GOODMAN LOGISTICS CENTER
• 330 WEST WHITING AVE MILLS ACT CONTRACT
• ADOPTION OF 2022 BUILDING AND FIRE STANDARDS CODE
• PARKWEST CONTINUED
• HUNT LIBRARY INFRASTRUCTURE GRANT
• RINCON CONTRACT
• RESOLUTION TO UPHOLD 120 WILSHIRE APPEAL
• MAPLE NEIGHBORHOOD CENTER OPERATIONS
Tuesday, January 3, 2023
• DIRECT BCC APPOINTMENTS
• ASSOCIATED ROAD YORBA LINDA BLVD TO BASTANCHURY WATER MAIN REPLACEMENT
• ANNUAL RULES OF PROCEDURE REVIEW
• REGIONAL ADVISORY BODY APPOINTMENTS
• TELECONFERENCED MEETINGS AFTER EMERGENCY DECLARATION RESCINDED
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