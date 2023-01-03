City Council meeting New time 5pm JANUARY 3:

On the agenda (Tentative)
2. AB 361 CONTINUING STATE OF EMERGENCY DETERMINATION TO HOLD REMOTE MEETINGS
3. PERMIT (ZON-2020-0035) AT 120 WEST WILSHIRE AVENUE (120 FULLERTON) Recommendation: APPROVING AN APPEAL AND OVERTURNING THE PLANNING COMMISSION APPROVAL OF A CONDITIONAL USE PERMIT FOR AN EXISTING RESTAURANT (120 FULLERTON) WITH A TYPE 47 (ON-SITE SALE OF BEER, WINE AND DISTILLED SPIRITS) ABC LICENSE, ENTERTAINMENT AND AN EXISTING OUTDOOR DINING PATIO ON PROPERTY ZONED C-3, LOCATED AT 120 WEST WILSHIRE AVENUE
4. HUNT LIBRARY REVITALIZATION PROJECT – INFRASTRUCTURE GRANT FUNDING FOR HUNT LIBRARY VIDEO AND ACCESS CONTROL IMPROVEMENTS
5. SEWER MASTER PLAN UPDATE AND ON-CALL CONSULTANT CONTRACT AWARD
6. ASSOCIATED ROAD WATER MAIN REPLACEMENT – YORBA LINDA BOULEVARD TO BASTANCHURY ROAD
7. SERRANO-YERMO-VIA CALIENTE AREA STREET REHABILITATION PROJECT
8. THE PINES AT SUNRISE VILLAGE REDEVELOPMENT – ROSECRANS AVENUE AND EUCLID STREET
9. TELECONFERENCED MEETINGS AFTER CALIFORNIA EMERGENCY DECLARATION RESCINDED
10. ANNUAL REVIEW OF RULES OF PROCEDURE AND DECORUM FOR CITY COUNCIL MEETINGS
JANUARY 17: On the agenda (Tentative)
• MENTORING MONTH PRESENTATION
• AT LARGE APPOINTMENTS
• DECEMBER 2022 CHECK REGISTER
• TEMPORARY EQUIPMENT PROCUREMENT AND PURCHASING THRESHOLD
• CATCH BASIN CONNECTOR PIPE SCREEN PROJECT
• HERMOSA AREA WATER MAIN REPLACEMENT
• RECOGNIZED OBLIGATION PAYMENT SCHEDULE 2022-23
• SHOE CITY BILLBOARD
• NEW AND REVISED FEES FOR PUBLIC WORKS RELATED SERVICES
• FLOOD ORDINANCE UPDATE
• CED STAFFING
• TRAFFIC SAFETY INITIATIVES UPDATE
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Categories: Downtown, Local Business, Local Government
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