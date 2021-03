Una nueva esperanza para nuestra comunidad inmigrante

La Voz Latina es una columna en español.

La Voz Latina is a Spanish language column (English translation below).

Hay buenas noticias para los defensores de los derechos de los inmigrantes este mes con la introducción de la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021, un proyecto de ley que el presidente Biden prometió presentar en sus primeros 100 días como parte de su plan integral de reforma migratoria. La Ley de Ciudadanía de EE. UU. de 2021 abriría un camino hacia la residencia legal y la ciudadanía eventual para mas de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Solo unas semanas antes, el DREAM ACT se reintrodujo por la administración de Biden. El proyecto de ley se presentó por primera vez en 2001 y daría a algunos inmigrantes jóvenes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños la oportunidad de seguir un camino hacia la ciudadanía estadounidense.

El caso de la legalización con un camino a la ciudadanía no ha recibido mucha atención, desde que la administración Trump trato inhumano de los niños indocumentados. La inmigración ha sido en el centro de atención para los Estados Unidos.

OCCCO y la red PICO CA están lanzando campañas para cambiar la narrativa con nuestra comunidad de inmigrantes durante esta oportunidad. La razón de esto se debe a otro proceso que se está ignorando: el proceso de reconciliación. Este proceso no es un proceso de legislación tradicional que necesita 60 votos en el Senado para aprobarse; solo necesitaría 50 votos en el Senado para ser aprobado. Es simplemente un paquete de presupuesto que pasa por comités y votan por aprobar los dólares que se van a usar. El plan de recuperación de COVID-19 bajo la administración de Biden será parte de este proceso de reconciliación y la idea es incluir un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores esenciales.

Muchas de nuestras familias inmigrantes han estado al frente de esta pandemia trabajando en trabajos esenciales que han mantenido a flote a todo el país y la economía.

La primera campaña es una campaña narrativa. La narrativa se enfocara en la humanidad y la dignidad de la comunidad inmigrante destacando sus contribuciones como trabajadores de primera línea y en sus comunidades. Una líder comunitaria, Rosario Marcelo, compartió con nosotros que el camino hacia la ciudadanía cambiaría su vida. Rosario dijo: “Un camino hacia la ciudadanía dará la libertad de participar más en mi comunidad sin reservas. También permitiría la oportunidad de ver a mi familia que se quedó atrás en México hace más de 25 años ”. Su voz se Repite a la de millones en todo el país que han demostrado su valor y contribución durante uno de los años más difíciles de nuestras vidas.

En segundo lugar, estamos organizando acciones públicas virtuales a principios de marzo con miembros del congreso para enviar un mensaje claro de que los trabajadores esenciales merecen un camino hacia la ciudadanía. Si desea ser parte de estas acciones o compartir su historia para ayudar a cambiar la narrativa de nuestra comunidad de inmigrantes, comuníquese con karen@occcopico.org. Esta oportunidad requerirá que usemos nuestra voz colectiva que enfoca la dignidad de millones de contribuyentes indocumentados pero esenciales a nuestras comunidades.

A New Hope for Our Immigrant Community

There is good news for immigrant rights advocates this month with the introduction of the US Citizenship Act of 2021, a bill that President Biden promised to introduce in his first 100 days as part of his comprehensive immigration reform plan. The US Citizenship Act of 2021 would open up a path to legal residence and eventual citizenship for as many as 11 million​ undocumented immigrants​ in the United States. Just weeks prior, the DREAM ACT was reintroduced under the Biden administration. The bill, first introduced in 2001, would give some young, undocumented immigrants brought to the U.S. as children the opportunity to pursue a path toward American citizenship.

The case for legalization with a pathway to citizenship has not received much attention, but since the Trump administration’s inhumane treatment of undocumented children, immigration has been in the spotlight.

Orange County Congregation Community Organization (OCCCO) and the PICO California networks are launching campaigns to change the narrative with our immigrant community during this unique period of time. The reason for this is due to another legislative process that has not gotten a lot of attention, and that is the Congressional reconciliation process. This process is not a traditional legislative process that needs 60 senate votes to pass—it would only need 51 senate votes to be approved. It is simply a budget package that goes through committees and establishes dollar amounts. The COVID-19 recovery plan under the Biden administration will be part of this reconciliation process and the idea is to include a pathway to citizenship for undocumented essential workers. Many of our immigrant families have been at the front lines of this pandemic, working essential jobs that have kept the country and economy afloat.

OCCCO and PICO’s first campaign is a narrative campaign. The narrative will center on the humanity and dignity of the immigrant community by highlighting their contributions as frontline workers in their communities.

Community leader Rosario Marcelo shared with us that a pathway to citizenship would change her life. “A pathway to citizenship will give me the freedom to be more involved in my community without any reservations. It would also allow me the opportunity to see my family that was left behind in Mexico over 25 years ago,” Marcelo said. Her voice echoes that of millions across the country who have demonstrated their value and contributions during one of the hardest years of our lives.

Secondly, we are hosting virtual public actions in early March with congress members to send a clear message that undocumented essential workers deserve a pathway to citizenship. If you would like to be a part of these actions or share your story to help change the narrative of our immigrant community, please contact karen@occcopico.org​. This opportunity will require us to use our collective voice that highlights the dignity of millions of undocumented but essential contributors to our communities.

Karen Alvarado is a Lead Organizer with Orange County Congregation Community Organization.

