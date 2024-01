Open Letter to the city of Fullerton: When it gets cold at night, temporary shelters are a human right

Tell me again, Fullerton Mayor, City Manager, and City Council members, why is it acceptable to let homeless folks suffer and die from exposure? What number of homeless people dying from exposure is acceptable to you? One, two, twenty, fifty? Because there are NO temporary cold-weather homeless shelters in Fullerton or Orange County.

According to the weather channel, the lows in the area will be in the 40s and 50s. According to the National Weather Service, a person can die from exposure in temps between 30-50 degrees. And if it’s raining, the chance of death goes up 40%.

I’ve been doing direct homeless outreach at night (in the exact spot where homeless man Kelly Thomas was killed) for over ten years at “Kelly’s Corner” at the Fullerton Transportation Center. 90% of the homeless people I engage with at night are over 50, 60, and 70 years old. What do you think their chances of survival are?

Don’t even talk to me about the existing shelters. The no-walk-up reservation-only policy for all the current OC permanent shelters is inhumane.

Those shelters are always full, and the waiting list is abysmally long.

Look, I know you’ve got the money and vacant facilities in SB2 zones in Fullerton. Plus, three operators who would jump at the chance for a temporary cold-weather shelter RFP — Mercy House, City Net, and Illumination Foundation.

So, Fullerton Mayor, City Manager, and City Council members, I’ll ask you again: how many homeless people have to die from exposure in this cold weather? Because one is one too many.

People who died homeless in Orange County in 2023: May they rest in peace Gilbert MATTHEWS, Fountain Valley Carl VACA, Santa Ana Paul KERR, Santa Ana Mark FAVA, Huntington Beach Kevin PARKER, Fountain Valley Tyler PRINZEN, Westminster Yahir BELLO, Fountain Valley Nicholas LA ROSA, Mission Viejo Brandon COOK, Orange Daniel VALENCIA, Anaheim Jeffrey OTOO, Santa Ana Josie ZUAZO, Fullerton Roy STJULIAN, Stanton Isaiah MILLER, Costa Mesa Silviano VAZQUEZ RODRIGUEZ, Mission Viejo Steven HAGER, Garden Grove Jose AVELARDE, Westminster David GULMATICO, Buena Park Melina SIERRA MARTINEZ, Santa Ana Christopher ZIMMERMAN, Santa Ana Laif OLSON, Cypress Darab NABILY, Garden Grove Bryan SURLES, Anaheim Ron SIMPSON, Anaheim Cory FLANNERY, Stanton Antonin GUZMAN, Anaheim Nhan VO, Anaheim Jacob FOASBERG, Anaheim Paul CERMINARA, Anaheim Ronald COBO, Fountain Valley Francisco CARDENAS RAYO, Garden Grove Richard LONGACRE II, Corona del Mar Viridiana MORALES, Garden Grove Javier GARCIA MANZANARE, Garden Grove Kevin GAY, Westminster Lance KERWIN, San Clemente Jorge PALOMINO, Fullerton Stefan RIEDEL, Garden Grove Thomas OGLESBY, Stanton Tommy RODRIGUEZ, Anaheim Hoa NGUYEN, Garden Grove Dao DAO, Garden Grove Hae KHANG, Santa Ana Dante CIOLFI, Huntington Beach Jonathan ICE, Westminster Suzanne APPLEQUIST, Anaheim Xueyuan ZHANG, Laguna Beach Larry BRYANT, Orange Elnaz NIAVARANI, Buena Park Joe LUNA, Westminster Tyson GRAHAM, Huntington Beach Adam PEREZ, San Juan Capistrano Steve NGUYEN, Garden Grove Klee BROOKS in Brea Amanda SCHENDEN in Stanton Ryan FISHER in Westminster Israel RODRIGUEZ in Garden Grove Christian PETERSON in Santa Ana Baltazar DIAZDIAZ in Fountain Valley Mike VILLAFLORES in Garden Grove Stephen ABBOTT in San Clemente Walter GOMEZ-JUAREZ in Placentia Rebecca POWERS in San Clemente Adel KHILFEH in Santa Ana Austin HEISELMAN in La Habra Ramon CASTRO in Tustin Roosevelt HARRISON in Santa Ana Rafael GARCIA in Santa Ana Kenan TANRIVERDI in Santa Ana Luis ASTUDILLO in Costa Mesa Solofa TUILAEPA in Garden Grove Luis BARON in Anaheim Isabell BAILEY in Anaheim Justin KAN in Capistrano Beach Jason REED in Fullerton Edward RICKS in Laguna Hills Lisa MIRANDA in Orange Carlos MARTINEZ PEREZ in Santa Ana Richard TOZER in Anaheim Jacqueline FALK in Orange Juan VARGAS ORTEGA in Santa Ana John KEMP in Huntington Beach Arland WISE in Huntington Beach Lawrence NARCISSE in Garden Grove Bradley MILLS in Huntington Beach Patricia MURRAY in Lake Forest David MATHER in Anaheim Benjamin DIPPLE in Fullerton Gary GILLETTE in Fullerton Deborah FLOYD in Fullerton Thomas LEPPIN in Fountain Valley Shawn MYERS in Fullerton Brandy SISCO in Anaheim Joseph WOODS in Huntington Beach Kyle CASTILLO , Cypress John MCQUISTON, Fullerton Dennis MARTIN, Tustin Gareth LLOYD, Mission Viejo Michael TWISS, Anaheim Gregory BIRD, Los Alamitos Alejandro DURAN, Santa Ana Jose FLORES, Santa Ana Judith PETT , Anaheim Michael MASON, Irvine Daniel MATICH, Laguna Beach Robert BUCHANAN, Westminster Juan LEON, Orange Cesar ARAMBULA, Santa Ana Kevin ELLISON, Santa Ana David FISHER, Orange Petronila FERNANDEZ-GARCIA, Orange Cesar ARAMBULA, Santa Ana Adam KNAPP, San Juan Capistrano Patrick LE, Santa Ana Danielle SMITH, Garden Grove Jesus MORALES, Orange Charles LAWRENCE, Anaheim Michael CONWAY, Anaheim David ALLEN, Santa Ana Shane REYES, Santa Ana Jessie EDWARDS, Midway City Mark PIERCE, Orange Ana PEREZ, Stanton David CASTRO, Santa Ana Matthew ROMERO, Garden Grove Jane DOE, Irvine Terry POTTS, Orange Lynn BLACK, Newport Beach Lauren DAWES, Anaheim Darren SMITH, Tustin Mark HANNA, Fullerton Ruben CARRILLO, JR, Orange Robert HAWLEY, JR, Fountain Valley Tenesha GETTS, Garden Grove James MCGEEIN, Huntington Beach Raymond LOVALOY, Santa Ana Stuart OGLE, Huntington Beach Michael MORRISON, Costa Mesa Lisa CRESPO, Orange Jose CONTRERAS CASTANEDA in Orange John POWERS – Huntington Beach Robert HAAS – Cypress Rose GIBBONS – Irvine Kianoosh KASRA – Anaheim Jesus CONTRERAS MUNOZ in Santa Ana David MENDEZ – Anaheim Cheri RICHARDSON – Orange Jose TIZNADO-BAHENA in San Juan Capistrano Manuel GONZALEZ in Fountain Valley William SMALLWOOD in Santa Ana Denny PIERCE in Newport Beach Noah BOWERS inRAMOS in Anaheim David SHAW died in Lake Forest Jesus GARCIA JR. died in Orange Ethen ANGCAYAN in Ladera Ranch Jeffrey RADFORD in Placentia Segundo MARTINEZ JAUREGUI in Santa Ana Sara SPAGNOLINI in Lake Forest Gary SARGENT in Placentia Greg ODAY in Laguna Hills Jason WILLIAMS – Santa Ana Beau HENDRICKS – San Clemente Rigoberto BENITEZ – Anaheim Caleb COKER in Dana Point Renee MONTOYA in Fullerton Chanel JOHN in Anaheim Yvonne CATALAN – Anaheim Aaron HOLLY in Anaheim Robert CAPPS in Anaheim Brian BARTON in Anaheim Bridget POOL in Buena Park Donald SMITH in Santa Ana Jalal SOUFI in Santa Ana Dylan BARKER in Santa Ana Joseph MORENO in Orange Salina SANTIAGO – Placentia Justin YRARRAZAVAL – Anaheim Joshua PONDER died in Anaheim Scott MOORE – Fountain Valley Danielle SIMMS in Huntington Beach Travis BEESON in Dana Point Ruben OROSCO died in Brea Jacob QUINN – Garden Grove Marc NELSON – Garden Grove Michael FREIBURGER in Anaheim Kenneth BROWNE in Rancho Santa Margarita Tony MENDOZA in Santa Ana Mario BARAJAS – Garden Grove Ryan RAMOS – Fountain Valley Juan RODRIGUEZ – Orange Johnny ARIAS – Stanton Mark BIRD – Huntington Beach David DELEAL – Huntington Beach Anthony LUGO – Garden Grove Luis CAMPOS – Santa Ana Russell BRITTON – Huntington Beach Javon MCGRIFF – Costa Mesa Mark BUCHHEIT – Buena Park Kirk MCKENZIE – Anaheim Ana LARA in Fullerton Aaron SEARLS – Orange Raymond TAFOLLA – Santa Ana Roberto RODRIGUEZ – Santa Ana Kevin CARDONA – Huntington Beach Richard MASSE – Laguna Hills Herman GYORGY – Orange Michael FURTADO – Placentia Aubree CUMBO – Santa Ana Cristian BARRAGAN – Anaheim Frank GUTIERREZ in San Juan Capistrano Edwin ELOE II – Santa Ana Scott CALDWELL – Anaheim Daniel VILLANUEVA Fountain Valley Isaac OLVERA – Orange Mark ALLEY – Orange Richard MULCAHY – Santa Ana Randy ARMSTRONG in Los Alamitos Brandon MORRIS – Newport Beach Desiree MIXON – Fullerton Samantha BARNARD – Orange Nathaniel BEGAY – Cypres William BETANZOS PORTILLO in Santa Ana Jose GONZALES – Mission Viejo Charles LEIGH – Anaheim Deborah DOE in Orange Juan SANCHEZ in Fullerton Lawrence MORGAN – Anaheim Jose MARTINEZ – Santa Ana Ivan ESCOBAR – Santa Ana Perry PARCHINSKI Huntington Beach Brittany MANNION – Anaheim David LEBER – Garden Grove Jose REYES – Anaheim Luis COT – Fountain Valley Michelle HOLMES – Westminster Jarrod GORDON – Anaheim Jessey CASTILLO – Fullerton Jeffrey MARKEL – Costa Mesa Jose MEJIA – Fountain Valley Anthony THOMAS – Fullerton Daniel RAYMEN – San Clemente Vu LAM – Santa Ana Marie CORTEZ – Garden Grove Donald LEWIS – Orange Michael BRYCE – Garden Grove Paul CARPENTER – Sunset Beach Leslie REQUE – Cypress Patrick OMALLEY – Anaheim James MARCUSE – Newport Beach Armando VALLADARES – Orange Miguel VALDEZ – Placentia Stanley ARONSON – Mission Viejo Gale WAKEFIELD – Westminster Francisco RODRIGUEZ-LUCIO Santa Ana Fernando RODRIGUEZ Buena Park Van NGUYEN – Fountain Valley Thomas NISHIDA – Newport Beach Cheyenne BRYANT – Santa Ana Juan GALVAN-MARTINEZ Costa Mesa Patrick WILSON II – Santa Ana Guy LEVINE – Fullerton Lorine HOANG – Orange Jeehoo AHN – Irvine David CROWELL – Garden Grove Karen MARTIN – Fountain Valley Kari GORDON – Anaheim Najib FAZAI – Santa Ana Kevin MOLYNEAUX – Irvine Mark ESTRADA – Santa Ana Richard BLOCH III – Orange Steven SMITH – Huntington Beach Antonio AVALOS – Orange Hanh HO – Fountain Valley Pablo PEREZ CENTENO Newport Beach Maria ONTIVEROS – Santa Ana Mark GIAN – Buena Park Jose MARTINEZ – Santa Ana Ruben RODRIGUEZ – Orange Martin GARCIA – Orange Walfre POZGONZALEZ – Anaheim Michael CADAVAS Jesus RENTERIA Nikki GILL Ricardo ACEVEDO Alan LEWIS Alberto OCHOA, JR Juan MARTINEZ RAMOS Debra DENNY Juan MENDOZA RODRIGUEZ Alejandro AGUILAR Arturo MORALES Kristopher MOORE Vance JONES Jason HASTINGS Robert ADAMS JR Erroll SMITH Juan OROZCO Robert ALLEN Vinh CAO Christopher DAVIS Robert SAUL Joseph GHOSOPH Shane ROBBINS Christian LEON James MIZE Joseph ERICKSON Elizabeth MAIDEN Patrick LAVERY Jason OLSON David CAHOON Ryan GRAJEDA Prince MUTABAZI Jesus MURRIETA CEBREROS Michelle HALL Chad NELLS Jesus CAUDILLO Oscar GONZALEZ Bryan PEREZ James BOWLING, JR Mitchell JACKLEY Robert RODEN Allen LAMOREAU Hotai GASTON Adam KNAPP Amy CARPENTER

